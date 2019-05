Levyarvio: Nightwish-basistin soolodebyytti on tyylitajuinen

Marko Hietala

Mustan sydämen rovio

Savonian Rooster

Arvio: 4/5

Nightwishin ja Tarotin laulava basisti Marko Hietala on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaista muusikoista, ja niinpä esikoissoolon julkaiseminen suomenkielellä tuntuu varsin eksklusiiviselta. Liuhuparta ei ole kuitenkaan unohtanut kansainvälisiä fanejaan: levystä julkaistaan loppuvuodesta englanninkielinen versio Pyre Of The Black Heart.

Oli kieli mikä tahansa, musiikillisesti Mustan sydämen rovio on tuttua raskasta rockia kevyin progemaustein ryyditettynä. Suuria basistisia koukkuja ei kuulla, vaan Hietala tulee esiin nimenomaan laulajana, jonka nyanssirikas ääni taipuu vaivattomasti niin raskaampaan kiekumiseen kuin hiljaiseen herkistelyynkin.

Tyylilajiin kuuluva kliseemäinen paatoksellisuus nousee vahvimmin esiin vuorenkokoisissa powerballadeissa, mutta Hietala osaa laulaa laulunsa niin kirkasotsaisesti, että lopputulos on vain ja ainoastaan vaikuttava. Johonkin mystiseen maailmanaikaan sijoittuvien tekstien kryptinen kuvastokaan ei muodostu ongelmaksi, kun ne tulkitsee näin uskottavalla tavalla.

Tyylitajulla sovitetulla Mustan sydämen roviolla soivat päällimmäisenä jylhät melodiat.