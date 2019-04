Levyarvio: Nuori bluesmamma Ina Forsman hallitsee rekisterit

Ina Forsman

Been Meaning To Tell You

Ruf Records

Arvio: 4/5

Jos musiikin haluaa nähdä sukupuolien kautta, ei suomalaisella bluesilla ole hävettävää. Honey B & T-Bonesin Aija Puurtinen on aurannut tien ja avannut ladun jokaiselle tyttölapselle, jota tämän musiikinlajin tekeminen kiinnostaa.

Erja Lyytisen kansainvälinen ura on auennut hienosti. European Blues Awardsesissa hän nappasi vuonna 2017 parhaan kitaristin tunnustuksen.

Samantyyppisessä kansainvälisessä nosteessa on laulaja Ina Forsman (s. 1994), jonka Teksasin Austinissa äänittämän albumin julkaisee saksalainen Ruf-yhtiö.

Ina Forsmanilla on taustaa television Idols-kilpailuissa vuosimallia 2012. Etta Jamesin laulaminen finaaleissa vietti uraa bluesin suuntaan, kun tyylilajin parista alkoi löytyä yhteistyökumppaneita.

Forsmanin otti siipiensä suojiin bluesauktoriteetti Helge Tallqvist, jonka yhtyeen kanssa syntyi ensimmäinen albumi 2013.

Pelkästään omaa nimeä kantava debyyttialbumi Ina Forsman julkaistiin 2016. Nyt on sitten vuorossa kakkoskiekko Been Meaning To Tell You.

Tulkinta on vuosi vuodelta varmempaa ja moni-ilmeisempää. On gospelia, on funkkia, on paha blues mama -meininkiä. Forsmanin liverrystä ja kujerrusta kuunnellessa huomaa, että moninaiset laulutekniikat ovat hallussa.

Forsmanin kohdalla on huomioitavaa, ettei hän ole pelkkä tulkki, vaan myös säveltäjä–sanoittaja. Yhteistyökumppaneita kuitenkin edelleen tarvitaan: osassa uuden levyn sävellyksiä toisen krediitin saa Anna Wilkman, osassa Samuli Rautiainen.

Amerikkalaisten muusikkojen kanssa tehty Been Meaning To Tell You vertautuu tietyllä tavalla Jussi Raittisen 70-luvun Amerikan-levytyksiin. Sikäläiset muusikot eivät jää taidoistaan kiinni, jos kohta persoonallista härmäläistä bändisointia voi jäädä kaipaamaan.

Rutiinisuorituskaan sessiot eivät ole olleet. Ilahdun etenkin Laura Chavezin kitarismista. Hän soittaa kauniin, ytimekkään soolon voimaannutusbluesissa Miss Mistreated – kuunnelkaapas vaikka se Spotifysta, jos ette halua levyä sikana säkissä ostaa.