Levyarvio: Oi herraisä! Kevin Morby teki soolouransa parhaan albumin

Kevin Morby

Oh My God

Dead Oceans

Arvio: 4/5

Vaihtoehtorockia folkiin yhdistelevä Kevin Morby on tehnyt soolouransa parhaan albumin. Neljä aiempaa levyä eivät missään tapauksessa ole huonoja, mutta yksikään niistä ei silti kanna alusta loppuun. Nyt Morby ottaa riskin tekemällä rehellisen konseptialbumin, jonka aiheena on usko ja uskonto.

Muusikko ei itse ole uskovainen ihminen, vaan tarkkailee Oh My God -levyllä uskonnon roolia modernissa maailmassa ulkopuolelta. Musiikillisesti teos on aiempia rauhallisempi, jonka pianovetoisissa ja hidastempoisissa lauluissa on jotain hypnoottista. Näennäisen yksinkertaisista sävellyksistä on kaivettu kaikki irti monipuolisten sovitusten avulla. Morby laulaa tutulla uupuneen mumisevalla tyylillään, mutta gospelista lainattu naiskuoro ja taputukset herättävät henkiin useamman laulun. Siellä täällä kuultava saksofoni piristää harrasta tunnelmaa.

Morbyn kirskahtelevia kitarasooloja ei kuulla tällä kertaa kuin muutamassa biisissä, mutta Congratulations ja Seven Devils toimisivat taatusti ilmankin. Parhaimmat laulut Hail Mary ja Piss Mary löytyvät levyn puolivälistä. 14 kappaleen mittaisena Morbyn henkilökohtainen messu on silti vähän liian pitkä.