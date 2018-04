Levyarvio: Onko pakko jos ei tahdo, kysyy Jack White uudella soololevyllään

Jack White

Boarding House Reach

Third Man Records

Arvio: 2/5

Ensi kesänä Ilosaarirockiin saapuva Jack White tuli tunnetuksi 2000-luvun alussa White Stripesin intensiivisestä, mukaansatempaavasta ja bluesin perinteestä ammentavasta garage rockista. Yhtye ylsi alkuvuosiensa marginaalisuosiosta jopa niin kummallisiin mittasuhteisiin, että yhtä Whiten bassoriffiä hoilotetaan vuodesta toiseen jalkapallostadioneilla ja festareilla ympäri maailmaa.

Entä kun alin yhteinen nimittäjä on saavutettu, mitä sen jälkeen on jäljellä?

Kuopattuaan White Stripesin, Jack White siirtyi Marianne-karkkeja muistuttavista esiintymisasuista tummiin pukuihin pukeutuvaksi liikemieheksi, joka pyörittää omaa Third Man Records -levy-yhtiötä. Musiikin sijaan Whitelle on tuntunut olevan tärkeämpää keskittyä olemaan kärttyinen ja kokeilemaan millaisia eri hajuisia vinyylejä on mahdollista tehdä.

Whiten kolmas soololevy Boarding House Reach kuulostaa todistelevan, että vakavasta imagostaan huolimatta hän osaisi yhä pitää hauskaa studiossa. Jos Whiten musiikki puri aiemmin kekseliäiden riffien ansiosta, nyt niiden puutetta paikataan näennäisellä hassuttelulla. Asiassa on yksi iso ongelma: White ei ole lainkaan hauska.

Taiteellinen kriisi on kiusallisen läpitunkevaa. Avausraita Connected by Love on sisäsiistiä, elektroniikalla maustettua modernia bluesia, mutta kovin helposti unohtuvaa. Yli viiden minuutin päämäärätön Corporation edustaa elintasorockia turpeimmillaan, jonka yhteiskuntakritiikki kääntyy Whiten kaltaisen setämiehen käsissä tahattomaksi itseironiaksi. Ice Station Zebran ysäriräppäys aiheuttaa lähinnä myötähäpeää.

Tuotantoon on panostettu ja parhaimmillaan levy soi todella muhkeasti, mutta siihen sen ansiot jäävät. Boarding House Reachia on ryyditetty sisäpiirivitseiltä kuulostavilla lyhyillä välisoitoilla, joiden merkitystä tai käyttöikää voi vain arvailla. Mieleen tulee sukujuhlien setä, jonka sosiaalisen tajun puute tai liiallinen itsevarmuus aiheuttaa täyden sokaistumisen omille jutuille ja niille sopivalle kontekstille.

Jos ei tietäisi paremmin, levy menisi täydestä porilaisen Circlen jenkkirock-parodiana. Boarding House Reachilla on äänessä luovuttanut taiteilija, joka toivoo jonkun sanovan hänelle ääneen, ettei levyjä ole pakko tehdä jos ei tahdo.

Tämän levyn perusteella Jack Whitelle voi toivottaa oikein rattoisia päiviä levy-yhtiönsä hallituksen kokouksissa.