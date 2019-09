Levyarvio: Outoa Red Hot Chili Peppersiä – Botswanalaisessa bläkkiksessä asiat ovat kiinnostavalla tavalla pielessä

Useita esittäjiä

Brutal Africa – The Heavy Metal Cowboys Of Botswana

Svart Records

Arvio: 4/5

Internetin välityksellä voi nykyään helposti tutustua jos jonkinlaiseen musiikkiin, mutta botswanalainen heviskene tuskin oli kovinkaan monelle suomalaiselle tuttua ennen Samuli Pyykkösen hienoa Freedom In The Dark -dokkaria. Siinä joukko robhalfordmaisesti nahkaan ja niitteihin pukeutuneita metallipäitä kertoo, miten hevi sekoitti pienen Ghanzin kaupungin.

Brutal Africa – The Heavy Metal Cowboys Of Botswana on Pyykkösen dokkariin linkittyvä kokoelmalevy, joka esittelee kuusi paikallista yhtyettä. Vanhin niistä on Euroopassakin useampaan otteeseen vieraillut vanhan liiton death metallia väkevällä otteella soittava Wrust.

Wrustin vaikutus kuuluu myös muiden kokoelman bändien musiikissa: esimerkiksi Stane, Crackdust ja Overthrust ovat selvästi löytäneet death metallin paikallisten nestoreiden kautta ja omaksuneet heidän tyylinsä.

Moni yhtyeistä yrittää kopioida myös länsimaisia esikuviaan, ja parhaimmillaan lopputulos on kiinnostavalla tavalla ”pielessä”. Hyviä esimerkkejä tästä ovat Red Hot Chili Peppersin oudolla tavalla mieleen tuova Metal Orizonin We’re Rolling sekä PMMA:n popahtavan melodinen Imprisoned to Death.