Levyarvio: Palehørse – yksi parhaista viime vuosien kotimaisista metallialbumeista ottaa lähdön uusiksi

Palehørse: Palehørse

Indie Recordings

Arvosana: 5/5

Tamperelainen metalliyhtye Amendfoil julkaisi vuonna 2016 erinomaisen kakkosalbuminsa Empyrean & Ophidian. Sen jälkeen bändi kuitenkin hävisi kaikessa hiljaisuudessa härmäläiseltä musiikkikartalta. Mikä tuntui hirmuiselta haaskaukselta, sillä loistelias levynsä oli kansainvälisestikin mitaten persoonallista tykitystä, jossa notkeat melodiat yhdistyivät tanakasti tulkittuun ja kekseliääseen riffi-ilotteluun.

Vaan voi tätä ilon päivää! Muun muassa Kvelertakin, Audrey Hornen ja Enslavedin levy-yhtiönä tunnetussa norjalaisessa Indie Recordingsissa albumista oli selvästi pidetty, sillä firma on ottanut bändin huomiinsa.

Prosessin aikana nelihenkinen kokoonpano kutistui trioksi ja vaihtoi nimensä. Meille Amendfoilin matkaan ehtineille bändin nimetön debyyttialbumi kuulostaa kovin tutulta. Eikä ihme, sillä kyseessä on uudelleenmiksattu ja joiltakin osin uusiksi äänitetty versio Empyrean & Ophidianista. Myös kappalejärjestystä on muutettu, lisäksi alkuperäisen albumin eeppisiin mittoihin nouseva lopetusraita Silver Linings on jätetty rannalle.

Täytyy toivoa, että levy saa toisella yrittämällä ansaitsemansa huomion. Empyrean... tarkoitan Palehørse on edelleen aika lailla parasta, mitä Suomesta on vuosikausiin tullut raskaan rockin saralla.