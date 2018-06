Levyarvio: Paperi T vaihtoi namedroppailun ja hyökkäävyyden rauhallisuuteen

Paperi T

Kaikki on hyvin

Johanna Kustannus

Arvio: 3/5

Kukaan tuskin arvasi, millainen ilmiö Henri Pulkkisesta, eli Paperi T:stä tulisi. Ruger Hauerista ponnistanut kulttiräppäri oli kolme vuotta sitten kaiken keskiössä, kun soolodebyytti Malarian pelko ylsi platinamyyntiin ja voitti Emmoja sekä Teosto-palkinnon. Seuraavaksi julkaistiin Post-alfa -runokirja, jota on myyty 12 000 kappaletta – luku joka on runorintamalla posketon. Ristiriitaisen vastaanoton saaneen kirjan myötä Twitter täyttyi ”tee oma Paperi T -runo” -meemeistä.

Saate sanoo, että toinen levy Kaikki on hyvin on ”albumi hyväksymisestä, irti päästämisestä, uskalluksesta ja muista elämäntaitokirjallisuuden suosikkiaiheista”. Kun Malarian pelko luotti hyökkäävyyteen, ryyppäystarinoihin, eroangstiin ja härskiin namedroppailuun, tuntuu Kaikki on hyvin eteerisemmältä, vähemmän pullistelevalta. Paniikkikohtauksen jälkeiseltä.

Pulkkinenkin räppää rauhallisemmin. Merkittävästi tähän vaikuttavat biisien taustabiitit, tai oikeastaan niiden puute.

Elektronisen hitaasti leijuvia raitoja on ollut tekemässä kymmenkunta tuttua nimeä Chisusta ja Ringa Mannerista Femme En Fourrureen ja DJ Kridlokkiin. Siinä missä Malarian pelolla oli vielä voittopuolisesti synkeämmästä hiphopista muistuttava tuotanto, on Kaikki on hyvin -levyn äänimaailma muuttunut entistä abstraktimpaan suuntaan. Pulputtavia arpeggioita, pianomattoja, kaikua ja tyhjyydestä ilmestyviä, rikottuja ihmisääniä. Biittejä käytetään pikemminkin filleinä tai tehokeinoina.

DJ Kridlokkin tuottama, Burial-tyylisen pahaenteinen Muutos on raidoista tavanomaisin, mutta esimerkiksi Hisserin tuottama ja Ringa Mannerin ääntä sämpläävä Yli on uudenlainen, virkistävä askel. Vielä rankempi pesäero on härskisti elektropoppaava Paniikki, jonka kertosäkeen Chisu laulaa. Ilman räppiä biisi voisikin löytyä Chisun tai vaikkapa Iisan levyltä.

Pulkkinen räppää aiempaa rennommin, entistä puhemaisemmin. Tarkasti artikuloiva, tahdiltaan tasaisena pysyvä riimittely on vanhaa tuttua, mutta esimerkiksi Malarian pelon pahamaineiset namedroppailut loistavat poissaolollaan.

Seuraus on yllättävä: minun on nimittäin aiempaa vaikeampi omaksua lyriikoita. Kaikki on hyvin on täynnä tutun iskeviä rivejä, eikä sisältö ole vaikeaselkoista, päinvastoin. Jokin räppäyksessä ja riimien rakenteissa kuitenkin vastustaa.

Samalla idearikkaat taustat maadoittavat aiempaa rauhallisempaa räppäämistä matoksi muun joukkoon. Tavallaan levyä ajatellessani saan mieleeni vain musiikkia, en rivejä. Tämä voi olla hyväkin asia.