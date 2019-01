Levyarvio: Pastellinsävyistä discoa

Jussi Halme

Funny Funk’n’Disco 1983–1991

Svart Records

Arvio: 4/5

Svart Records alkoi viime vuonna pureutumaan suomalaisen discon ja funkin menneisyyteen, kun musiikkihistorioitsija Mikko Mattlar kuratoi yhtiölle mainiot Satan In Love ja Dance For Your Life -kokoelmat. Tupla-älpeet hienoine kansigrafiikoineen ja asiantuntevine biografioineen muistuttavat paljon brittiläisen Soul Jazz -lafkan laadukkaita julkaisuja.

Nyt vuorossa on suomidiscon pioneereihin lukeutuva Jussi Halme. Jazzin parissa uransa aloittanut Halme profiloitui 1980-luvulla moderniksi, synavetoiseksi tuottajaksi. Tamperelainen yökerho Manhattan Club kuulostaa Halmeen tekemällä mainossinkulla todellisuutta eksoottisemmalta paikalta.

Funny Funk’n’Disco -kokoelma on kiinnostava läpileikkaus Halmeen musiikillisesta osaamisesta vuosilta 1983–1991. Keskelle suomirockin pahinta huumaa osunut Halme edusti varmasti monelle aikalaiselle syntetisaattoreineen ja rumpukoneineen muovista juppikulttuuria. Nykyään hänen musiikkinsa kuulostaa ajankohtaisemmalta kuin pitkään aikaan.