Levyarvio: Pate Mustajärven uusi soololevy on esittäjänsä näköinen

Pate Mustajärvi

2018

Ratas

Arvio: 4/5

Manserokin peruskivi Popeda on juhlinut neljäkymmentä vuotta kestänyttä taivaltaan uudella Haista-albumilla ja suuren luokan stadionkonserteilla. Nyt solisti Pate Mustajärvi julkaisee uuden soololevyn, joka on järjestyksessään jo peräti yhdestoista.

Ikurin turbiinin edellinen soolo Taivas on täynnä (2015) ei ollut millään mittarilla jättipotti. Keskinkertaisuuteen levy vaipui heikon biisimateriaalin takia.

2018 on albumina selvästi onnistuneempi. Vaihtelevien tekijöiden kynistä tullut materiaali on kauttaaltaan linjakkaampaa ja ennen kaikkea sopii hyvin Mustajärven suuhun. Sinkkubiisi Suuri tulevaisuus kuitenkin osoittaa, että Patesta on turha yrittää leipoa keskipäivän radioaalloilla ratsastavaa kädenlämpöistä iskelmälaulajaa.

Varmempi tapaus olisi ollut Suomen leijona, joka ei nimestään huolimatta kerro leijonariipus-keissistä. Kersantti Karoliinan tematiikkaa kierrättävä rockanthem sopii kapakan karaokeen.

Järviballadi osoittaa ettei Ukkometso ole tulkitsijana niin yksioikoinen kuin usein luullaan.