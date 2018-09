Levyarvio: Paul McCartney on yhä vedossa

Paul McCartney

Egypt Station

Capitol Records

Arvio: 4/5

76-vuotias Beatles-veteraani Paul McCartney on edelleen erittäin luovassa vireessä. Kun moni ikätoveri keskittyy nostalgisiin jättikiertueisiin ja vanhojen klassikoiden jatkuvaan kierrättämiseen, Macca tekee uutta musiikkia aktiivisella tahdilla.

Myös laatu pysyy korkealla: viisi vuotta sitten ilmestynyt New sai ylistäviä arvioita, eikä Egypt Station tee varmasti tässä suhteessa poikkeusta.

Sir Paul osaa edelleen nikkaroida sellaisia melodioita, joista moni nykypäivän poptuottaja olisi kateellinen. Beatlesin perintö kuuluu vahvana haikeassa Do It Now:ssa sekä häpeilemättömän naivistisessa People Want Peacessa. Tanssittavassa Back In Brazilissa flirttaillaan elektronisten soundien kanssa.

Egypt Stationin vaikuttavinta antia on Donald Trumpin toimiin ja muihin ajan poliittisiin ilmiöihin kantaa ottava Despite Repeated Warnings. McCartneylle tyypillisenä pianoballadina käynnistyvä kappale muuttuu kädenkäänteessä eeppisesti rokkaavaksi teokseksi, joka huipentuu progressiivisten käänteiden kautta optimismiin taipuvaiseksi yhteislauluksi.