Levyarvio: Paul Simon laittaa uutta väriä pintaan

Paul Simon

In The Blue Light

Legacy

Arvio: 4/5

Laulaja-lauluntekijä Paul Simonia on enää turha haaveilla näkevänsä Euroopassa, sillä hän lopettaa kiertämisen syyskuun lopulla kotikulmillaan New Yorkin Queensissa järjestettävän jättikonsertin myötä. Levyjen tekemistä intohimoinen muusikko jatkaa luultavasti vielä pitkään.

Tuoreella In The Blue Light -levyllä Simon versioi vanhoja, vähemmän tunnettuja laulujaan. Kymmenen päivitettyä raitaa kattavat koko hänen soolouransa, sillä vanhimmat kappaleet ovat 1970-luvun alusta ja tuoreimmat tältä vuosikymmeneltä.

Useimmiten tämänkaltaiset projektit perustuvat taiteellisten ambitioiden sijaan taloudellisille tarpeille.Paul Simonilla on kuitenkin selvä tarve palata näihin lauluihin, joista osa (Love, The Teacher, Can’t Run But) erottuu selvästi edukseen alkuperäisistä.

Simonin onnistuminen In The Blue Lightilla perustuu intohimoon sekä hienoihin yhteistyökumppaneihin: kitaristi Bill Frisell sekä trumpetisti Wynton Marsalis tuovat mukaan aimo annoksen jazzia, kun taas kamariorkesteri yMusicin kanssa toteutetut kappaleet kallistuvat nykymusiikin suuntaan.