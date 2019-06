Levyarvio: Pop, aika ja avaruus – Skorpioni jatkaa onnistuneesti ja ajattomasti Olavi Uusivirran viihteellisempää kautta

Olavi Uusivirta

Skorpioni

Johanna

Arvio:3/5

Skorpioni-levy alkaa pysähtyneen hetken kuvauksesta ja väitteestä: ’’mikään ei katoa’’.

Kertoja istuu katolla heilansa kanssa. Laulu tutkailee suhdetta muistojen, pelkojen ja toiveiden kautta – nykyisyys, menneisyys ja tulevaisuus limittyvät laulun aika-avaruudessa.

Nostalgikkona tunnettu Olavi Uusivirta on tehnyt sen, minkä parhaiten taitaa eli kirjoittanut raikkaita lauluja, joiden yhtenä olennaisena teemana on aika ja sen kuluminen peilattuna ihmissuhteeseen. Nyt aikaa käsitellään muun muassa avaruuskuvaston kautta, mistä vihjeenä on kappaleen nimi E=mc², erityiseen suhteellisuusteoriaan yhdistyvä yhtälö. Tai tähtimerkki Skorpioni.

Tarjoutuu paradoksi: ajasta kertovat sanoitukset ovat häkellyttävän vähän aikaansa viittaavia. Ei screenejä, ei somea (poikkeuksena tässäkin suhteessa paikkaansa puolustava Miten mulla meni). Silti lyriikoissa on kiinnostavuutta, ja levylle nivoutuu niistä monitasoinen kokonaisuus.

Musiikillisesti avausbiisi flirttailee esimerkiksi Daft Punkin Get Luckyn, Sannin ja lopulta hevinkin kanssa, jälkimmäisessä kiinnostavimmin. Uusivirta taitaa tunnetusti kesätunnelman luomisen, ja niinpä levyllä on edeltäjiensä tapaan myös ’’se pakollinen kesäbiisi’’ ( Kesäyön uni), missä on yllätyksettömyyden makua. Skorpioni-albumi jatkaa Uusivirran viihdyttävää kautta eli sitä ilmavan keveää reittiä, jolla viittaillaan ovelasti ja jatkuvasti popmusiikin historiaan: ’’Sun lasihelmisilmät kiihdyttää verisuonissani rakkauden voimaa / jos et jaksa uskoo siihenkään / laita unohdettu klassikko soimaan’’.

Toteutus on edellislevyä vahvempi ja menevämpi, leveästi soivat bassot ja kasarisyntikat ovat valloillaan. Suurieleinen Valtakunta, jonka C-osa kasvaa upeasti Lxandran myötävaikutuksesta, on levyn parhaimmistoa. Ja kuinka makeasti pop-synteesi Waterloo lainaa Cutting Crew’n (I Just) Died In Your Armsia, Donna Summerin I Feel Lovea ja Doorsin Riders on the Stormin pianoluritusta, muun muassa.

On ilahduttavaa, ettei Uusivirta hakeudu yhtä vahvasti vaikkapa elektroniseen suuntaan kuin valtaosa pop-artisteista nyt, ja tälläkin tavoin levy hengittää ajattomuutta. En kuitenkaan pidä albumista aivan niin paljon kuin tahtoisin, sillä sille mahtuu muutama tylsempikin kappale. Toinen syy on ennalta-arvattavahkossa kesäsyndroomassa, joka on hallinnut jo parilla edellisellä levyllä. Uusivirta on artisti, jonka musiikista kuulee, että hän asettaa itsensä hyvin tietoisesti jotakin jatkamaan ja esittämään. Sen hän tekee virheettömästi, vain paikoin loistavasti.