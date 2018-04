Levyarvio: Popmusiikkia kirkkouruilla

Anna von Hausswolff

Dead Magic

City Slang

Arvio: 4/5

Heikkohermoisimmat saattavat säikähtää: ruotsalainen Anna von Hausswolff tekee popmusiikkia pääinstrumenttinaan kirkkourut.

Mistään raskaasta hartausmusiikista ei ole kuitenkaan kyse, vaan von Hausswolffin esteettiset ihanteet nojaavat pikemminkin ambientiin, doomiin, post rockiin sekä saksalais-kosmisen elektronisen musiikin perinteeseen.

Nimensä mukaisesti Dead Magic on tummasävyinen, jopa okkultistinen mutta kokonaisuutena hyvin seesteinen matka. Vain viidestä pitkästä kappaleesta koostuva levy kiihdyttää hitaasti avauskappale The Truth, The Glow, The Fallin maalailusta kohti kliimaksiaan.

Pääteokseksi nousee yli 16-minuuttinen Ugly and Vengeful, jossa von Hausswolffin arsenaalin parhaimmat tehokeinot saavuttavat huippunsa. On säröä, häröä, synamattoa ja räimettä.

Hypnoottisen Dead Magicin omintakeinen ja hidaseleinen estetiikka pakottaa kuuntelijansa istumaan levyn ääressä alusta loppuun. Komeasti ja mahtipontisesti soiva kokonaisuus ei myöskään jätä kärsivällisyyttä palkitsematta.