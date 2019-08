Levyarvio: Pykäri tekee freesiä ja pakotonta musiikkia

Pykäri

Arvio: Neljä tähteä

Tyylitajuisen tuottaja Mikko Pykärin toisella soolokiekolla kuulijalle on tarjolla raikasta hedelmäsalaattia. Mukana on liuta hyvin valittuja vierailijoita, jotka tuovat kokonaisuuteen oman värinsä ja makunsa.

Lopputulos on kiintoisa ja tunnelma pakoton. Ringa Mannerin kanssa tehty kuorolaulua ja särökitaraa sekoittava voimallinen Lohdutus jää mieleen. Laulu on henkistä sukua esimerkiksi Vestan Vestallicalle. Vitun hyvä yksinään -biisissä esiintyy lupaava vokalisti F, se on oodi vapaavalintaiselle yksinelämiselle ja yhdistää koukuttavan flow’n ja kertsin.

Levy nivoo yhteen kiehtovasti tunnelmia eri maailmoista ja tyyleistä, mutta fiilis on yhdenmukaisempi kuin Pykärin ensimmäisellä soololevyllä. Ahjo Ensemblen kuorolaulu sulautuu vaivattomasti elektronisiin taustoihin, sähkökitaroihin ja sampleihin. Levyllä on kuitenkin liikaa materiaalia, erityisesti loppua kohden biisit ovat tunnelmaltaan hyvin samanoloisia. Esimerkiksi Karinan tähdittämästä sä + mä -biisistä on laitettu kaksi eri versiota peräkkäin.

Biisien laadusta olisi turha motkottaa; Pykärin näkemys on vakuuttava.