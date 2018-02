Levyarvio: Rasittavaa rallattelua

Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS?

Jazzbelle 1984 / 1988

Vild

Arvio: 2/5

Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS? -nimihirviöbändi korostaa, ettei heidän melodisen rämisevä autotallikohkauksensa ole huumorimusiikkia, mutta vaikea tähän on muulla tavoin suhtautua.

Moneen suuntaan 1960-luvun surf-soundeineen ja punk-vaikutteineen sinkoilevan orkesterin urkupainotteisen garage rockin ensisijainen tarkoitus on viihdyttää, mutta Jazzbelle 1984 / 1988 -levyn ylipirteä, kamalalla rallikuskienglannilla laulettu musiikki hiihtää aivan samoja latuja kuin debyyttilevy. 11 biisiä sisältävä, lastenlaulumaisilla melodioilla varustettu kakkoslevy onnistuu lähinnä ärsyttämään.

Levyn aloittavan Magic Swimming Pants -biisin melodia tuo mieleen YUP:n, mutta laulaja Susanna Pilli-Sihvolan avatessa suunsa peli on menetetty. Hänen englannin ääntämyksensä saattaa kuulostaa eksoottiselta ja selittää bändin menestystä ulkomailla, mutta itse en tahdo saada sanastakaan selvää.

Muutamaa laulua tukevat viulu ja trumpetti, tuomatta ilmaisuun mitään uutta. Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS? tekee edelleen rasittavaa rallattelua.