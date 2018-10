Levyarvio: Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana tekee jazzia rapin ehdoilla

Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana

Pidä valot päällä

Jaskaa

Arvio: 3/5

Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana -kokoonpanon pääpäsmäri, säveltäjä ja kapellimestari Valtteri Laurell Pöyhonen onnistuu viemään rapia ja big band -jazzia esittävän orkesterin ilmaisua kolmannella levyllä uusiin suuntiin. Osa Pidä valot päällä -albumin ideoista toimii loistavasti, mutta muutaman kerran koko yli 20-päinen kööri rysäyttää täysillä suoraan pöpelikköön.

Elektroniset soundit ja biitit sopivat uutena elementtinä jopa hämmentävän hyvin jousi- ja puhallinsoittimien tuuttauksen sekaan. Vaikka niitä kuullaankin vain mausteena, niin samalla ilmaisu kuitenkin siirtyy yhä lähemmäs perinteistä rapia. Räppärikolmikko Tommy Lindgren, Lasse ”Redrama” Mellberg ja Karri ”Paleface” Miettinen ovat tällä kertaa olleet mukana työstämässä lauluja alusta asti, heitellen ideoita ja lyriikanpätkiä ilmaan.

Ajankohtaisen kantaaottavissa teksteissä ei ole mitään vikaa, mutta valitettavasti turhan moni kappaleista kuulostaa räppäreiden ehdoilla tehdyiltä. Teknisesti taitava ja osittain humoristinenkin maailmanparannuspälpätys toimii, mutta jazzia levyltä ei löydy entiseen tapaan.

Laaja soitinarsenaali on kyllä sama, mutta taustat olisi aivan yhtä hyvin voinut tehdä esimerkiksi samplepohjaisena tai perinteisellä kitara-basso-rummut-kombolla. Soitto kulkee tietysti svengaavasti ja groove on mieletön, mutta taitava jazz-kokoonpano ei nouse tarpeeksi esille tai pääse briljeeraamaan muusikoiden soittotaidoilla. Siellä täällä kuultavat soolot eivät oikein riitä. Livenä uudet biisit toimivat todennäköisesti yhtä hyvin kuin vanhat, mutta kotisohvalla kuunneltuna Pidä valot päällä on vain yksi kantaaottava suomenkielinen raplevy muiden joukossa.

Reilun puolen tunnin pituus on albumille juuri oikea mitta, sillä suurempina annoksina verbaaliakrobatia alkaisi todennäköisesti kyllästyttää.

Julkinen Sana -kolmikko käsittelee teksteissään tuttuun tyyliin maailman vääryyksiä, vähän kaikkea pakolaisten pakkopalautusten ja #metoo-keskustelun väliltä.

Kaikki kolme räppäriä myös laulavat biisien tarttuvia melodisia kohtia, joista Mellberg suoriutuu parhaiten, saaden selvästi Miettisen ja Lindgrenin parantamaan omia suorituksiaan. Kumpikaan heistä ei edelleenkään ole mikään kultakurkku, mutta molemmat ovat edistyneet laulajina jälleen huomattavasti. Erityisen vaikutuksen tekevät harmoniat ja stemmat, ja Mellberg räpätessään äidinkielellään ruotsiksi.

Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana onnistuu edelleen viihdyttämään ja kertomaan tärkeistä asioista. Vaikka tyyliä onkin vähän vaihdettu, niin edellisten albumien yllätysmomentti uupuu.