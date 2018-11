Levyarvio: Robyn näyttää taas tietä - Ruotsalaislaulajan uusi levy on täysin suvereenia popmusiikkia

Robyn

Honey

Konichiwa Records

Arvio: 5/5

Muutama vuosi sitten oli sangen tavallista, että yökerhokansa lipui dj-kopille esittämään toiveen: “Voitko soittaa Robynia? Siis ei Robinia, vaan sitä Ruotsin Robynia.”

Robin Packalen on tosiaan täysin eri asia. Vuonna 1979 syntyneen Robin Miriam Carlssonin eli Robynin lähes kymmenen vuotta vanha Dancing On My Own on yhä vuosikymmenen parhaimpia pophittejä. Body Talk (2010) on muutoinkin yksi vuosikymmenen vaikuttavimmista poplevyistä. Tuottajat toisensa jälkeen palaavat levyn äärelle ottamaan mallia.

Body Talk oli juuri se levy, josta ammennettiin vaikutteita Antti Tuiskun läpimurtolevylle En kommentoi (2015). Myös Maija Vilkkumaa kokeili Body Talkin estetiikkaa viime vuonna ilmestyneellä Joku muu, mikä -levyllä.

Kahdeksan vuotta on pitkä tauko albumien välillä, mutta tauko tekee näkyväksi myös Body Talkin vahvuuden popteoksena. Se on kantanut täysin koko tämän ajan ja on yhä relevantti.

Nyt on taas aika näyttää suuntaa muille. Uusin albumi Honey on Robynin vanhaan tyyliin jälleen täysin suvereenia popmusiikkia. Singlebiisi Missing U jää soimaan päähän päiviksi ja on samankaltainen melankolinen tanssihitti kuin Dancing On My Own. Samoja hermoja kutkuttaa toinen singlekappale Honey, joka on täydellistä pää alaspäin tanssittavaa musiikkia. Tahmaisella lattialla jokainen pyörii omassa nurkassaan: Come get your honey!

Singlet ovat levyn kiintopisteitä, mutta levy on yhtenäinen tarina – mistäs muusta kuin rakkaudesta. Robynin lauluissa kaikki on helposti särkyvää, mutta ei banaalia.

Kahdeksan vuoden takaisen Body Talkin vahvuus oli myös sen feministinen sanoma. Levyllä Robyn julisti olevansa Fembot ja nosti keskarit ilmaan: Don’t Fucking Tell Me What To Do.

Nyt hän ei enää julista olevansa kyborgi, vaan Human Being, ja old school -samplet nakuttavat 80- ja 90-luvun tanssimusiikin hengessä. On hauskaa olla pisteessä, jossa vanhanaikaisuus kuulostaa futuristiselta.

Levy tarjoaa sitä, mitä vanhat Robynin fanit odottavat, mutta myös uutta. Beach2k20:n jumittava house saattaa taas olla asettamassa uudenlaisia standardeja, ja Ever Again tasapainoilee housen ja orgaanisen discon välillä.

Honey on kiehtova kokonaisuus kiireetöntä popmusiikkia. Baby Forgive Me nakuttaa ja haaveilee paikallaan. Poissaolollaan loistavat ennalta-arvattavat sovitusratkaisut, kertosäkeet ja dropit.

Kunpa myös muut uskaltaisivat tehdä yhtä omaehtoista, mutta samaan aikaan äärimmäisen tarttuvaa popmusiikkia.