Levyarvio: Rohkeammin raskasta

Amorphis

Queen of Time

Nuclear Blast

Arvio: 5/5

Amorphis on uudella levyllään rohkea. Se on myös kokeileva ja oman musiikkinsa rajoja eri suuntiin venyttävä. Silti bändi operoi periaatteessa hyvin lähellä omaa mukavuusaluettaan, mutta osoittaa olevansa mestari varioimaan omaa soundiaan.

Queen of Time on Amorphis-asteikolla raskaan metallinen kokonaisuus. Bändi ammentaa yhä ennen kaikkea suomalaisuudesta, mutta mukana on edellisiä levyjä rohkeammin myös itämaisia sointikulkuja ja hypnoottisen metallisia osuuksia. Murisijana Tomi Joutsen on jopa parempi ja monipuolisempi kuin koskaan aiemmin. Bändi pääsee jopa yllättämään, niin taitavasti se on punonut kasaan tyylikkään folkahtavan metallilevyn, jossa jokainen biisi puolustaa paikkaansa ja erottuu edukseen.

Parhaimmillaan Amorphis on tällä kertaa – jopa yllättäen – itämaisten sointukulkujen biiseissään. The Golden Elk yhdistää itämaisuuden, metallisuuden ja hittipotentiaalin kaikkein parhaiten kuulostaen koko ajan Amorphisilta ja silti uniikilta. Levyn musiikillisesti luovimmat sävellykset puolestaan härnäävät jopa ilahduttavan progressiivisesti.