Levyarvio: Rosalían albumi on upea genrehybridihässäkkä, jota et voi jättää kuuntelematta

Rosalía

El Mal Querer

Sony

Arvio: 4/5

Vuosi 2018 musiikissa voidaan muistaa siitä, että englanninkielisen musiikin dominanssi ei ole vakio. YouTuben viime vuoden kolme kuunnelluinta artistia lauloivat espanjaksi.

Despacito oli valtava ja tärkeä hitti vuonna 2017. Se normalisoi espanjankielistä musiikkia valtavirran popissa, johon "lattarirytmit" on omittu jo vuosia sitten. Muuta kuin englanninkielistä musiikkia tavataan nimetä mediassa erilaisilla etnisyyteen perustuvilla termeillä. Tähän toivottavasti ei ole pian tarvetta.

Vuoden 2018 lopussa ilmestynyt Rosalían albumi kiilaa takavasemmalta viime aikojen levytapausten joukkoon. El Guinchon tuottama albumi soi kokeellisesti, mutta hyvin perinnetietoisesti ja täyteläisesti. El Mal Quererilla on vaikutteita flamencosta, modernista popista, räpistä ja indiestä.

Pienso en tu mirá on häpeilemätöntä, taitavalla melodiakoukulla varustettua poppia. Albumi etenee vaivatta Que No Salga La Lunan uusflamencosta De Aqui No Salesin äänisuunnitteluun.

El Mal Querer on upea albumikokonaisuus ja genrehybridihässäkkä, jota et voi jättää kuuntelematta.