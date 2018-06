Levyarvio: Ruamjain Kulo - Kuoro näyttää vahvaa osaamistaan

Ruamjai

Kulo

Omakustanne

4/5

Nuorten aikuisten sekakuoro Ruamjai perustettiin Jyväskylässä vuonna 2000. Ennen pyöreiden vuosien juhlimista Kirsi Kaunismäki-Suhosen johtama kuoro pysähtyy katsomaan, missä kaikessa se on viime vuosina onnistunut.

Uuraisten kirkossa äänitetty Kulo-levy on monipuolinen ja mahtipontinen käyntikortti kuoron osaamisesta. Levylle on koottu viime syksynä Italiassa In… Canto Sul Garda -kuorokilpailussa palkittua kisaohjelmistoa.

Levy alkaa Eero Koivistoisen kansallisromanttisella On Suomi kaukana pohjoisessa -laululla. Nader My God By U on päivitetty kuorosovitus Titanicin kannelta tuttuun klassikkoon. Rajattoman ohjelmistosta lainattu Kaipaava on vahvimmin tätä päivää.

Erikoisuuksia ei tavoitella, mutta Värttinän Mari Kaasisen säveltämästä Käppeestä kuulee, että se on kuorolle tärkeä laulu. Sovitukseen eläydytään voimakkaasti. Viiden kappaleen mittainen ep-levy on harmittavan lyhyt. Juuri kun Ruamjai pääsee vauhtiin afrikkalaisessa musiikissa, levy loppuu. Ei auta, kuin aloittaa levy alusta. Kulo kestää helposti useammankin peräkkäisen kuuntelun.