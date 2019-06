Levyarvio: Ruotsirokut löivät häpeilemättömästi diskovaihteen silmään

Royal Republic

Club Majesty

Nuclear Blast

Arvio: 4/5

Yhdeksän vuotta sitten debyyttialbuminsa julkaissut Royal Republic on noussut nopeasti ruotsalaisten nykyrockbändien parhaimmistoon. Yhtye ( Adam Grahn, laulu ja kitara, Hannes Irengård, kitara ja laulu, Jonas Almén, basso ja laulu sekä Per Andreasson, rummut ja laulu) sai alkunsa Malmon musiikkiakatemiassa vuonna 2007. Vaikka ammattimuusikkotausta kuuluukin hermeettisen tiukkana soittona sekä neliäänisinä lauluharmonioina, on akateeminen jäykistely pysynyt orkesterista kaukana.

Royal Republicin aikaisemmat studioalbumit tarjoilivat erinomaisen koukuttavaa energistä ja melodista kitararockia. Uutukaisellaan nelikko lyö häpeilemättömästi diskovaihteen silmään.

Club Majesty tarjoaa koko 34 minuutin kestonsa ajan riemastuttavan hyväntuulista ja notkeaa rockia, jonka tanssittava poljento on ammennettu suoraan 1970–80-lukujen taitteen diskoklubeilta. Muovista syntetisaattorivetoista humppaa bändi ei silti onneksi tarjoile, sähkökitarat tanassa mennään edelleen.

Kokonaisuutena Club Majesty on ehjin Royal Republic -albumi tähän mennessä. Viimeistään nyt bändi näyttää, että se voi ja osaa tehdä musiikillisesti ihan mitä tahansa sitä huvittaa.