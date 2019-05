Levyarvio: Sähköisesti sihisevää kitararockia ja väkeviä popmelodioita viiden tähden arvoisesti

The Blanko

Stimulation Paradise

Flying Colours

Arvio: 5/5

Helsinkiläis-hollolalainen The Blanko marssii uudella Stimulation Paradise -levyllään omassa ylhäisessä yksinäisyydessään, mitä tulee kotimaiseen kitararockiin. Näillä näytöillä yhtyeen pitäisi saada soittaa pelkästään loppuunmyydyille saleille.

The Blankon kuusi vuotta haudutettu kolmosalbumi jatkaa siitä, mihin 2013 tullut Into the Silence jäi. Bändin itsensä tuottama kokopitkä kaappaa kuulijansa entistä röyhkeämmin syleilyynsä. Kiihkeästi sykkivä Stimulation Paradise on kokonaisuutena selvästi The Blankon paras levy tähän mennessä.

Albumi yhdistelee sulavasti taivaita kohti kurkottelevia popmelodioita sähköisesti sihisevään moderniin kitararockiin. Laulaja-kitaristi Pauli Hauta-ahon, rumpali Jakke Saarisen ja basisti Jykke Tikan muodostaman trion riffeissä ja Hauta-ahon laulussa kuuluu yhä kaikuja brittiläisen Musen musiikista, mutta bändin oma soundi jylisee niin väkevästi, että perässähiihdosta kolmikkoa ei voi syyttää.

Stimulation Paradise tulee olemaan kärkikahinoissa tämän vuoden kovinta kotimaista rocklevyä valittaessa.