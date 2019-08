Levyarvio: Saariahon laulusarja erinomaisena esityksenä

STURM

Ensemble Musikfabrik

Kapellimestarit:

Jean Deroyer

Emilio Pomarico

Christian Eggen

Olivia Vermeulen, sopraano

Peter Schöne, baritoni

Wergo

Ensemble Musikfabrik on perustettu vuonna 1990 ja se on ollut yksi johtavista nykytaiteen yhtyeistä. Tämä Kölnistä toimiva yhtye on omalla nimellään sitoutunut taiteelliseen innovaatioon. Yhtyeen tekee mielenkiintoiseksi heidän monipuolisuutensa ja halunsa tehdä uutta musiikkia kokonaisvaltaisesti.

Äänite sisältää kolme teosta, joista esiin nousee kiinnostavimpana Kaija Saariahon The Tempest Songbook sopraanolle, baritonille ja yhtyeelle. Solistit sopraano Olivia Vermeulen ja baritoni Peter Schöne edustavat varsin korkeata ammatillista tasoa. Vermeulenin sai laulut kehkeytymään kauniisti täyteläisellä äänellään ja herkällä musiikillisella tunteellaan. Samoin Schönen laulu oli täynnä voimaa ja vaistoa.

Muista teoksista äänitteellä jäi mieleen Steffen Schleiermacherin teos Das Tosen Des Staunenden Echos voimallisena esityksenä.