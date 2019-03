Levyarvio: Samuli Putro on uudella levyllään rakkaudennälkäinen ja toiveikas , mutta osa kappaleista on tylsiä

Samuli Putro

Pienet rukoukset

Universal Music

Arvio: 3/5

Samuli Putrolla on kosolti hittejä, faneja ja lavakarismaa. Putron laulu- ja sanoitustyyli on poikkeuksellisen tunnistettava, eräänlaisessa tavallisuudessaan omintakeinen, ja siksi hänen levyjensä arviointi on toisinaan haastavaa: laulut kuulostavat aina enemmän tai vähemmän tutulta, mutta tämä ei tietenkään vielä riitä analyysiksi.

Uutta levyä kuunnellessa oloni on kaksijakoinen. Pienet rukoukset on kaunis levy, jossa rakkaus on suloista hyggeilyä ja näkökulma siihen aidon ja tuoreen tuntuinen. Nimikkokappaleessa kertoja katselee pikkukylän kirkossa kolehdinkerääjää ujon ihastuneena. Tunnelma on silti koomisen sijaan hartaan herkkä ja sanoitus tekee tilanteesta käsinkosketeltavan.

Viime albumilla Putro hienosääti kelkkaansa elektronisempaan suuntaan. Tällä kertaa johtotähtenä on minimalismi – kappaleet ovat pieniä ja yksinkertaisia, ja niissä on pyritty ilmaisun intensiteettiin kikkailun ja soitinrepertuaarin mittavuuden kustannuksella. Tyylitaitoisen tuottajan Riku Mattilan timanttinen kädenjälki tulee esiin erityisesti soundin raikkaudessa, sovitusten ilmavassa keveydessä ja yksityiskohdissa.

Erityisen hieno on kylmäävän nickcavemainen syrjähyppytarina Yö peitti sinut, jossa sateinen äänimaisema nivoutuu tarinan osaksi. Alun pahaenteisyyttä seuraa teonjälkeinen ahdistus, jossa kaikki mutta ei-mikään on samoin kuin ennen: ’’talojen seinät oli lähellä toisiaan / pihalla koivu oli yhäkin koivu / ja sen oksalla roikkui punainen keinu’’. Kiitosta ansaitsevat lyriikoiden rytmitykset, kuten juuri mainitussa kappaleessa tai levyn aloittavassa laulussa Rakkaus taas, jonka säkeistöt soljuvat runomittaisen puheenomaisesti.

Levy sai minut kuitenkin pohtimaan, miksi useimpien kappaleiden intensiteetti ei yllä toivomalleni tasolle, vaikka yritystä on, kaihoisine jousineen kaikkineen. Kyse on siitä, että musiikin vaikuttavuus ja tunnetiheys syntyvät eri artisteilla eri keinoin – ja koska Putro ei ole kaksinen laulaja, ei pelkistetyistä kappaleista aina synny vangitsevaa efektiä, jossa vähemmän on enemmän, vaan ajoittain ne tuntuvat yksinkertaisesti tylsiltä. Osa Putron vähäeleisestä karismasta jää ääniraidan toiselle puolen.

Parasta levyssä on sen lohdullisuus ja Putrolle leimallinen yhteiskunnallisuuttakin hipaiseva humanismi. Kuten Räjähdyspisteessä, jonka kertoja ’’myöntää oman pienuutensa versus 10-luvun jännitteet’’ ja haaveilee piilopaikasta: ’’Vaikka koko Eurooppa ja Yhdysvallat mukaan lukien / ois räjähdyspisteessä / niin ei vaan välittäis’’.