Levyarvio: Sannin Trippi on parhaimmillaan ihanan röyhkeää pop-musiikkia

Sanni

Trippi

Warner

Arvio: 4/5

Tehtyään kolme levyä Hank Solon kanssa Sanni päätti vaihtaa tuottajaa Jurekiin, jonka ansioluettelosta on tapana mainita etenkin Antti Tuiskun Peto on irti -hitti – ja toki myös muu vuoden 2015 En kommentoi -levy.

Sannin ja Hank Solon yhteistyö toimi hienosti, mutta tuottajan vaihtaminen tapahtui varmasti juuri oikealla hetkellä. Ennen kuin he olisivat alkaneet toistaa itseään.

Levy-yhtiön tiedotteessa korostetaan, että Trippiä on tehty tien päällä ja siitä tulee myös sen nimi. Albumia on tehty Nashvillessä, Miamissa ja Sisiliassa. Tällaisia turhuuksia tavataan yleensä mainita, jos se toisi vaikka hieman eksotiikkaa ja “suuren maailman” tunnelmaa levylle.

Nykyisessä popmaailmassa Trippi on pitkä levy. 15 kappaletta, ja mukana tietysti aiemmin julkaistut singlet, paitsi Dracula. Hyvä niin.

Tripissä on levy-yhtiön hupsusta tiedotteesta huolimatta matkalevyn tuntua. Zeitgeistia alleviivatusti huokuvat sanoitukset kuulostavat hyvin spontaaneilta, paikoin jopa siltä, että Sanni keksii sanoja laulaessaan. Selvennettäköön, että tämä on kehu.

Toki Sannilla on jo niin tukeva asema kotimaisen popin kärjessä, että riskejä voi myös ottaa ja tehdä sanoituksia vaikka hieman vasemmalla kädellä. Tripistä huokuu, että sen teko on ollut spontaaniuden lisäksi myös viihdyttävää tekijöille itselleen. Muutoin erityisiä riskejä levyllä ei ole, vaan siinä on juuri niitä elementtejä, joita popissa vuonna 2019 pitää olla kitaroista alkaen. Enemmänkin olisi voinut katsoa eteenpäin.

Yksinäinen milleniaali on kirjoitettu yhtä oikein kuin Fintelligensin Renesanssi (2000) aikoinaan. "En oo vielä oppinu olemaan gay / enkä ollenkaan hetero", Sanni laulaa sukupolvilaulussaan.

Millennium-tunnelmaa on myös Rokkenroll-elämäässä, joka kierrättää huuruista Kula Shaker -rockia ja tunkee sähkökitaran edm-kertosäkeeseen kuin neliön ympyrän muotoiseen muottiin. Ihanan röyhkeää ja härskiä popmusiikkia.

Hutejakin on. Singlenä julkaistu Kaunis koti on edelleen kuin tehty irrotettavaksi sisustusmainokseen.

Muut aiemmin julkaistut singlet, joiden väliltä ei löytynyt punaista lankaa ( Sit ku mä oon vapaa, Hei kevät, Pornoo ja Jacuzzi), toimivat paremmin osana albumikokonaisuutta, joka sinkoilee yhtä lailla sinne sun tänne.

Trippi onkin ennen kaikkea kokoelma popmusiikkia sekä Sannin ja Jurekin voimannäyttö. Sanni tuttuun tapaan laittaa sanoituksiinsa kaikkea arkista karkkipusseista pussaamiseen ja runkkaamiseen. On bileitä ja krapuloita, ja Jurek tekee erikoisia popkoukkuja tuottajan tuolilla.

Trippi piirtää myös kuvaa lauluntekijästä, joka on hieman yksinäinen omassa norsunluutornissaan, kaipaa jotain mutta ei oikein tiedä mitä, vapautta ainakin. Lienee universaalia, siis popmusiikkia.