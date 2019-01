Levyarvio: Sharon Van Etten piti taukoa viisi vuotta, ja teki nyt uransa parhaan levyn

Sharon Van Etten

Remind Me Tomorrow

Jagjaguwar

Arvio: 4/5

Sharon Van Ettenin edellisestä Are We There -levystä on ehtinyt vierähtää jo melkein viisi vuotta. Se tiivisti ja vei huippuunsa muusikon kitaravetoisen, pääosin epäonnistuneista ihmissuhteista kertovan ilmaisun. Are We There oli hieno levy, jonka laulut eivät kuitenkaan tarjonneet katharsista, vaan jättivät kuulijalle vähän epämiellyttävän olon.

Tarpeeksi pitkään taukoa musiikin tekemisestä pitänyt Van Etten uudistaa ilmaisuaan nyt julkaistulla viidennellä levyllään onnistuneesti. Remind Me Tomorrow on jopa hyväntuulinen levy, joka tuntuu unohtavan vanhat murheet ja siirtyvän elämässä eteenpäin. Kitaroiden tilalle on tullut synteettisempi äänimaailma, joka sopii musiikon lauluihin täydellisesti.

Remind Me Tomorrow'n on tuottanut lukemattomien artistien kanssa työskennellyt John Congleton, joka tunnetaan ehkä parhaiten yhteistyöstään St. Vincentin kanssa. Hän ei ole muuttanut Van Ettenin ilmaisua kokeilevaksi taidepopiksi, vaan tuo lauluihin lähinnä omaperäistä tunnelmaa, värittäen äänimaailman tarvittaessa mukavan kaaottiseksi. Congletonin soundeissa on aggressiivisuutta, joka toimii upeasti yhteen Van Ettenin melodioiden kanssa.

Soundimaailma voi olla elektroninen, mutta mitään tanssittavaa konemusiikkia muistuttavaa siitä ei löydy. Elokuvallisen, unen ja valveen rajamailta peräisin olevan fiilistelyn pääosassa ovat edelleen vahvat sävellykset.

Teksteissään Van Etten voi olla tyytyväinen seesteisempään nykyhetkeen, mutta sävellyksinä biiseistä löytyy runsaastikin räväkkyyttä. Kymmenestä kappaleesta koostuva levy on kokonaisuutena ehdottomasti muusikon ehjin, sisältäen hänen uransa parhaat sävellykset. Yksittäisiä biisejä on turha nostaa muiden yläpuolelle, mutta rivakammat laulut tuntuvat yli kymmenen kuuntelukerran jälkeen miellyttävimmiltä.

Vanhat fanit saattavat ikävöidä Van Ettenin folkahtavampaa soundia, mutta tyylinvaihdoksesta huolimatta levyn kaikki kymmenen bisiiä ovat tunnistettavissa heti ensikuulemalla hänen lauluikseen. Harmonioita on edelleen mukana, laulumelodiat kuulostava tutuilta ja sointukulutkin toistavat toimivalla tavalla itseään.

Remind Me Tomorrow -levyllä kuuluu eletty elämä. Pitäessään taukoa musiikista Van Etten sai lapsen, opiskeli ja näytteli Netflixin The OA -sarjassa.

Jos nyt ihan hurjaksi ryhdytään, niin Remind Me Tomorrow'ta voisi kutsua Van Ettenin omaksi OK Computeriksi. Ainakin se on hänen uransa paras teos.