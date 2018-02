Levyarvio: Skotit horjuvat pahasti

Franz Ferdinand

Always Ascending

Domino

Arvio: 2/5

Olisiko hetki aikaa rockille?

No miksipäs ei. Yksi 2000-luvun alun menestyneimmistä rockbändeistä palaa uudella levyllä viiden vuoden tauon jälkeen, jos parin vuoden takaista yhteislevyä veteraaniyhtye Sparksin kanssa ei lasketa.

Vielä pidempi aika – lähes 15 vuotta – on kulunut siitä, kun glasgowlainen Franz Ferdinand julkaisi megapomppuhittinsä Take Me Out, jolta ei voinut aikoinaan välttyä vaikka olisit asunut hirsimökissä jossain Pielisjoen varrella kuunnellen pelkkää Järviradiota. Yhtye oli osa sitä samaa 2000-luvun alun tanssittavan kitararockin aaltoa, johon kuuluivat The Strokesin, The Killersin ja tulevana kesänä ensimmäistä kertaa Suomeen saapuvan Arctic Monkeysin kaltaiset nimet.

Franz Ferdinand ja Arctic Monkeys jakoivat jopa saman levy-yhtiönkin, piskuisen brittiläisen Dominon, jolle ferdinandit yhä kunniallisesti levyttävät. Jos julkaisija ei ole 15 vuodessa vaihtunut, niin kauheasti muutakaan uudistumista ei ole tapahtunut. Uuden levyn aloittava nimikappale Always Ascending kuulostaa hyvin tutulta, 2000-luvun alun DFA-skenen discopoljennolla varustetulta tanssirockilta.

Näennäisesti kaikki näyttää olevan kunnossa – jos olisi vuosi 2004 – mutta tässä ajassa levyn olemassaoloa on vaikea perustella, etenkin kun energia ja ideat puuttuvat. Rockmusiikissa uudistumisesta näyttää tulleen tällä vuosikymmenellä mahdoton tehtävä.

Franz Ferdinandia on toisaalta vaikea nähdä tekemässä mitään muutakaan kuin samaa tanssirockia kulmikkaine kitarariffeineen, mutta jämähtäminen olisi helpompaa antaa anteeksi parempien biisien varjolla. Yhtye on aina elänyt hiteistä, ja nyt kokonaisuudesta yksikään ei erotu. Keulahahmo Alex Kapranos toki hoitaa ulostulonsa tunnistettavalla karismallaan, mutta sävellyskynä on haudattu jonnekin skotlantilaiselle jättömaalle.

Singlekappale Lazy Boy olisi joutanut jäädä sen samaisen sängyn pohjalle, mistä siinä lauletaan. Loppupuolella tasainen 120 beats per minute -tamppaus alkaa humista korvissa jo niin pahasti, että ne levyn vähäiset kelvolliset ideat sisältävä Feel The Love Go ei herätä muuta kuin toiveen levyn päättymisestä.

Ja kuinka se päättyykään: Slow Don’t Kill Me Slow kertoo hitaasti kuolevasta parisuhteesta. Tahallista itseironiaa tai ei, on vaikea välttyä tulkinnalta, etteikö kyse olisi bändin ja kuuntelijan välisestä siteestä. Mikä surullinen antikliimaksi.

Hidasta kuolemaa on vaikea katsella, saati kuunnella. Ruumispussien vetoketjut on jo avattu, enää täytyisi hypätä kyytiin.