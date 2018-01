Levyarvio: Sotilasmusiikkia Star Warsin tyyliin

John Williams

The Last Jedi

Walt Disney Records

Arvio: 4/5

John Williamsiin keskittyvällä nettifoorumilla väitellään, voiko eri Star Wars -elokuvien alkufanfaarit erottaa toisistaan. Tämä on mahdollista ainakin tarkkakorvaisimmille jediritareille.

Oleellisempi kysymys kuuluu, kuinka helposti Star Wars -elokuvat voi tunnistaa Williamsin säveltämien soundtrackien perusteella. Hän ei häpeä pyörittää parhaita teemoja uudelleen.

Kahdeksan Star Warsia säveltänyt John Williams on juuri nyt tärkein yksittäinen henkilö, joka vie George Lucasin alkuperäistä ajatusta eteenpäin. Hänellä on musiikin kautta kaikki Star Wars -universumin palaset käytössään ilman kompromisseja.

The Last Jedi on jännittävä Star Wars -sävellys, mutta ei unohtumattomin. Parhaimmillaan se on avaruussinfoniaa ja galaktista sotilasmusiikkia. Se eroaa merkittävästi vuoden takaisesta Rogue Onesta, johon Michael Giacchino sävelsi korostetummin toimintaelokuvan musiikkia.

Canto Bight -kappale muistuttaa ensimmäisen elokuvan Cantina-jamittelua. Nyt tyyli on latino, ja rytmiä isketään muun muassa calypson tahtiin.