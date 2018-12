Levyarvio: Soul-laulajan täysosuma

John Legend

A Legendary Christmas

Columbia/Sony

Arvio: 5/5

Yhdysvaltalainen John Legend on tehnyt tämän talven parhaan joululevyn. Ainakin siinä tapauksessa, jos kaipaa jouluun sielukasta Motown-svengiä ja satiininpunaista säihkettä.

Hyväntuuliset kappaleet sopivat hyvin ostoskeskusten taustamusiikiksi. Sävelissä on juuri sitä lämmintä turvallisuutta, joka saa asiakkaat käyttämään enemmän rahaa joululahjaunelmien toteuttamiseen. Toki John Legend muistuttaa Bring Me Love -kappaleessa, ettei lahjojen ostaminen ole joulussa yhtä tärkeää kuin rakkaus.

A Legendary Christmas tempaisee kuuntelijansa satumaiseen talven ihmemaahan. Tuottaja Raphael Saadiq on ripotellut matkan varrelle kaikki parhaat joulu- ja soul-perinteet sekä kutkuttavat yllätykset. Torvissa, jousissa ja taustalaulajissa ei säästellä. What Christmas Means To Me -kappaleessa kuullaan huuliharppua soittavaa Stevie Wonderia.

Lähes puolet levyn kappaleista on John Legendin käsialaa. No Place Like Home ja Bring Me Love kuulostavat siltä, kuin ne olisivat olleet jouluklassikoita vuosikymmenten ajan.