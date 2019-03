Levyarvio: Suomi saa Vilma Alinasta uuden poptähden

Vilma Alina

Tulva

Universal

Arvio: 4/5

Alku ei ollut ihan paras mahdollinen. Vilma Alinan ensimmäinen hitti Juha88 oli Peto on irti -tuotantokirjasta kopioitua junttidiscoa, joka liimattiin ikuisiksi ajoiksi Rukan rinteisiin Teflon Brothersin after ski -kosketuksella.

Toivottavasti kappale pysyykin siellä ja pikkuhiljaa huuhtoutuu unohduksiin vaihtuvien lumikerrosten myötä.

Tuollaisen alun jälkeen on se vaara, että artisti lokeroidaan aina junttidisco-osastolle. Ainakin joutuu tekemään töitä, että sieltä pääsee pois.

Kahden vuoden takaisesta Tänään ei nukuta -singlestä alkaen Vilma Alina on näyttänyt, että kykyjä on paljon parempaan. Tänään ei nukuta on erinomaista syntikkapoppia Chvrches-yhtyeen hengessä, mutta ei silti edes Tulvan paras kappale.

On kumma, jos Tulva ei nosta Vilma Alinan profiilia entisestään. Vielä toistaiseksi hän on melko tuntematon tekijä suurelle yleisölle.

Omien kappaleiden ohella hän on kirjoittanut biisejä myös Robinille, Nelli Matulalle ja Anna Abreulle. Tulva on kuitenkin 23-vuotiaan artistin toistaiseksi vahvin taidonnäyte. Albumillinen harvinaisen hyviä popkappaleita.

Vilma Alinan vahvuus on hänen modernissa tavassaan kirjoittaa lauluja. Niissä ei pyydellä keneltäkään anteeksi yhtään mitään eikä luoteta tuttuihin mustavalkoisiin sävyihin. Vexi Salmen kynästä tuskin syntyisi sellaisia laineja kuin “Unohdin miten hauskaa on vaan pussailla.”

Kuin jatkona tälle levyn avaavalle lainille Vilma Alina laulaa Voimaeläimen alussa: “Jos tää on teistä ällösöpöö niin joudutte vaan kestää.” Kappaleessa vierailee rapyhtye Gasellit – kuinkas muuten – ja makeusaste menee niin monta kierrosta överiksi, että asetellaan uusia standardeja.

Kukkakaupan pojassa lauletaan suhteesta, josta ei haeta mitään seksiä ja läheisyyttä kummempaa parisuhdetta. Kappale kohotetaan korkeuksiin isolla kertsillä ja taustalla rullaa ohjelmoitu piripolkkakomppi kuin suoraan 90-luvun Casio-kiippareista. Fantastista.

Kaija Koo laulaa korkkarit kattoon, Vilma Alina puolestaan heittää korkkarit hiiteen. Paljain jaloin hakee inspiraationsa M83:n hengessä 80-luvun pastellisävyistä. Erinomainen sävellys ja häpeilemättömät sanat synnyttävät takuuvarman hitin.

Tai jos ei synnytä, syytän siitä paitsi kaikkien suomalaisten, myös suomalaisten radioasemien musiikkipäälliköiden huonoa makua enkä anna koskaan anteeksi.

Myös Ballerina upeine kertosäkeen vokaalivenytyksineen ja Tanssii susien kaa melodiakoukkuineen on kuin tehty radioaalloille.

Ainakaan kappalemateriaali ei ole siis esteenä Vilma Alinan nousukiidolle. Mikäli Vain elämää vielä jatkuu, artistin tie käy todennäköisesti Satulinnaan ja yhä isompien yleisöjen pariin.