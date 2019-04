Levyarvio: Sur-rurin musiikki on absurdia ja kaunista

Sur-rur

Hattarahiukset

Roku Records

Arvio: 4/5

Lapualaisen vaihtoehtorockin kruununjalokivi Sur-rur on porskuttanut jo lähemmäs neljännesvuosisadan. Kilometrejä on siis takana, mutta bändin seitsemäs albumi Hattarahiukset osoittaa, että ryhmä on edelleen hyvässä luomisvireessä.

Avauskappale Fleetwood Macin villi välikausi menee välittömästi klassikoiden kategoriaan. Suoraviivainen otsikko ei valehtele, vaan biisi tosiaankin kertoo Fleetwood Macin sekavista etsikkovuosista Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Erityisesti kitaristi Danny Kirwania kuvaava lause pistää huvittamaan: Suksensa hän voiteli viinalla / ja nehän sitten menivät toisten kanssa ristiin.

Laulaja-kitaristi Ville Vuorenmaa onnistuu muutenkin sisällyttämään kappaleisiinsa hienovaraista huumoria, joka keventää tämänkertaista kuuntelukokemusta. Arkisiltakin tuntuvat asiat muuttuvat Vuorenmaan käsittelyssä usein absurdeiksi ja kiinnostaviksi.

Hattarahiuksien lakipiste on kuusiminuuttinen Nukahdin kesken pitsan. Kiireettömästi etenevä kappale perustuu Sur-rurin romuluisen kauniiseen soittoesteiikkaan, joka tuntuu syvenevän vuosi vuodelta.