Levyarvio: Suspiria-soundtrack ei yllä Thom Yorken soololevyjen tasolle

Thom Yorke

Suspiria (Music for the Luca Guadagnino film)

XL Recordings

Arvio: 3/5

Dario Argenton ohjaama Suspiria (1977) on kauhuklassikko, joka on nyt saanut uudelleentulkinnan Luca Guadagninon ohjaamana. 47-vuotiaan ohjaajan viimevuotinen Call Me By Your Name sai paljon ylistystä osakseen. Sen musiikkivalinnat osoittivat, että Guadagnino tuntee elokuviensa yleisön.

Italialainen progeyhtye Goblin teki aikanaan soundtrackin alkuperäiseen elokuvaan. Uuteen versioon on tilattu sävellykset Radiohead-mies Thom Yorkelta. Hänen bändikaverinsa Jonny Greenwood on myös kunnostautunut elokuvamusiikin säveltäjänä.

Singlekappale Suspirium olisi hyvin voinut löytyä edelliseltä Radiohead-levyltä. Pianoballadi muistuttaa paljon myös Radioheadin muutaman vuoden takaista ehdotelmaa Bond-elokuvan tunnussävelmäksi, eli Spectreä.

Toinen kohokohta on stoner-henkinen Has Ended, jossa raskas ja hidastempoinen rumpukomppi kohtaa heleän sitarin sekä yksinkertaisen bassokuvion.

Tilaustyö elokuvaan asettaa tiettyjä reunaehtoja, ja Suspiria ei luonnollisesti yllä Yorken soololevyjen tasolle.