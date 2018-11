Levyarvio: Suuntana ulkomaat

Musta Paraati

Black Parade

Cleopatra Records

Arvio: 4/5

Suomalaisesta goottirockista on mahdotonta puhua mainitsematta Mustaa Paraatia. Alun perin vuosina 1981–1985 toiminut yhtye jätti jälkeensä kaksi albumia, joista erityisesti Peilitalossa (1983) on kiistatta kotimaisen post punkin perusteos.

Menneisyys ei selvästi jätä yhtyettä rauhaan, sillä tuoreen Black Parade -levyn kansi on toisinto 35 vuoden takaisesta debyyttialbumista. Valkoinen taustaväri on tosin vaihtunut mustaan, joten mukana on oltava jonkinlaista symboliikkaa.

Bändi on myös vaihtanut laulukielensä englanniksi ja taustalla häärii amerikkalainen levy-yhtiö. Suunta on ulkomaille päin. Vokalistin tonttia hoitaa tällä kertaa 69 Eyesin Jyrki 69, jonka kohtalokkaan matala tenori sopii hyvin Mustan Paraatin 1980-luvulle kallellaan olevaan soundiin.

Materiaalinsa puolesta Musta Paraati on valmis ulkomaille. Bändin tyylipuhdas synkistely on parhaimmillaan Animosityn ja Chopsticksin kaltaisilla raidoilla, joista löytyy reilusti melodista tarttumapintaa. Myös uusioversio vanhasta Johtaja-kappaleesta (The Leader) lunastaa paikkansa kokonaisuudessa.