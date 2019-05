Levyarvio: Sveitsiläinen klarinetisti tähdittää Meta4-kvartettia

QUASI MORENDO

Reto Bieri, klarinetti

Meta4, jousikvartetti

ECM

Harvoin tulee eteen levy, joka sisältää näin paljon erikoista ja mielenkiintoista ohjelmaa. Salvatore Sciarrinon Let Me Die Bewore I Wake (1982) sooloklarinetille toteutetaan erikoisella tekniikalla, joka perustuu lähinnä yläsävelsarjaan ja huiluääniin. Soittimeen ei normaalisti puhalleta, vaan suurin osa tapahtuu hengityksellä sisään ja ulos.

Klarinetisti Reto Bieri sanoo, että hän ei itsekään aina tiedä, kuinka ääni muodostuu. Hän vain seuraa säveltäjän ohjeita. Varsin vaikuttava ja erikoinen lopputulos.

Samoin ranskalaisen Gérard Pessonin Debenstück, joka on sovitus Brahmsin Balladista op.10 nro 4. Oikeastaan se on erillinen sävellys, joka pohjautuu Brahmsin sävellykseen. Teos on myös rikkaan omaperäinen ja viehättävä. Molemmat teokset saavat äänitteellä erinomaisen esityksen. Bierin lähestymistavalle on leimallista hienostuneisuus, äänen lämpö, ihmeellinen lyyrinen herkkyys sekä suuri tekninen valmius.

Brahmsin klarinettikvintetto op.115 b-molli on yksi kamarimusiikin suuria helmiä. Teos sisältää suurta kauneutta, syvällisyyttä, kaipausta ja melankoliaa. Sävellyksessä on paljon tummia sävyjä, joita kvintetti toteuttaa loisteliaasti.

Kuitenkin äänitettä kuunnellessa tuli mieleen yleinen vaikeus levytyksissä nykyään. Kaikki on liian kliinistä. Otot otetaan lyhyissä pätkissä, jolloin esityksen laajat kaaret jäävät usein varjoon.