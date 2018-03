Levyarvio: Synkistely tasapainossa

Editors

Violence

PIAS

Arvio: 4/5

Editors vaikuttaa vihdoinkin löytäneen tasapainon kitararockin ja elektrovaikutteiden välillä. Kahdella ensimmäisellä levyllään bändin upean synkkää vaihtoehtorockia ja post punkia verrattiin loputtomasti Echo and the Bunnymeniin sekä Joy Divisioniin, ja kolmannen levyn elektroninen suunnanmuutos vaikutti olleen liikaa joillekin faneille.

Parin edeltävän levyn ajan bändi on yrittänyt uudistaa soundiaan entisestään, mutta vasta nyt Violencella Editors yltää alkuaikojen levyjensä tasolle, ilman nostalgiaa tai tarvetta miellyttää vanhoja faneja. Tarttuvasta synkistelystä tulee mieleen esimerkiksi Chvrches tai jopa M83, vaikka mukana on myös The Curen Disintegration-levyä muistuttavia hetkiä.

Violencen tummasävyinen pop on täynnä massiivisia kertosäkeitä. Editorsin melodinen ilmaisu on kuitenkin sen verran haastavaa, etteivät laulut aukea ensimmäisellä kuuntelukerralla. Tyylinvaihdoksesta huolimatta bändin tunnistaa heti laulaja Tom Smithin avatessa suunsa.

Violence on yksi Editorsin parhaista levykokonaisuuksista.