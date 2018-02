Levyarvio: Synkistelypopin mestari

IAMX

Alive in New Light

Orphic

Arvio: 4/5

Chris Cornerin IAMX-sooloprojektin faneja hemmotellaan jälleen uudella albumilla. Edellisestä Unfall-instrumentaalilevystä ei ole kuin reilut puoli vuotta aikaa. Corner on onneksi unohtanut sen amatöörimaiset konesurinat ja palaa kahdeksannella Alive in New Light -levyllään takaisin tarttuvan ja synkän, mutta haastavan elektropopin pariin.

Tanssittava ja melodinen dark wave kuulostaa edelleen Depeche Moden, Nine Inch Nailsin, Pet Shop Boysin ja KMFDM:n risteytykseltä, mutta on osittain hämmentävän positiivista musiikkia.

Corner on alusta asti kertonut IAMX:n olevan kanava, jonka kautta hän pääsee eroon kaikesta negatiivisesta. Vakavasta masennuksesta ja kroonisesta unettomuudesta kärsinyt muusikko antaa tällä kertaa myös ilon kuulua.

Musiikki on silti edelleen kauniin melankolista, ja levyn joukossa on useita kappaleita, jotka nousevat IAMX:n parhaimmistoon. Esimerkiksi Mile Deep Hollow itkettää kauneudellaan ja industrial-vaikutteinen Body Politics jyrää eteenpäin tarttuvalla synariffillä.