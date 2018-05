Levyarvio: Syvällä Brahmsin maisemissa

Johannes Brahms: Sonaatit pianolle ja viululle

Tuija Hakkila, Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch

Ondine 2018

Johannes Brahms (1833–1897) oli tunnettu itsekriittisyydestään, joka johti monien nuoruudenteosten tuhoamiseen. Tämän vuoksi iso osa hänen julkaistusta tuotannostaan on poikkeuksellisesti keski-iän puolelta, kuten Brahmsin kolme sonaattia viululle ja pianolle, joista aistii sävellysteknisen kypsyyden.

Tuija Hakkilan ja Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilchin levytys näistä sonaateista on tehty aikalaissoittimilla säveltäjän kotikaupungissa Wienissä, ja teosten historia on tutkittu tarkkaan. Sonaatit lainaavat Brahmsin lied-melodioita, ja tämä ”lähdemateriaali” on oivallisesti sijoitettu reunustamaan sonaatteja albumilla.

Periodisoittimellisuus kuuluu etenkin flyygelin tummasävyisyydessä, joka siellä täällä häiritsee, mutta monesti myös jättää hienosti tilaa viulun taajuuksille.

Kaakinen-Pilchin viulunsoitto välttää diivailun ja tuo hienosti esille myös herkemmät ja hiljaiset sävyt. Parisoitto toimii hyvin, vaikka puisen kaikuisa akustiikka tosin karsii hieman tavanomaista duon intiimiyttä. Erityismaininnan saavat kansilehdykän laajat ja informatiiviset tekstit.