Levyarvio: Töölön Ketterä kohkaa debyyttilevynsä alusta loppuun

Töölön Ketterä

Mylly

PME

Arvio: 3/5

Suomalainen popartisti Ilari julkaisi pari viikkoa sitten debyyttilevynsä. Siinä oli tälle ajalle tyypillinen, jopa hupsu piirre: mukana oli vain yksi uusi kappale. Vanhin niistä oli jo lähes kolmen vuoden takaa. Harmillisesti juuri se oli artistin singleistä ainoa, joka menestyi hyvin.

Kiitos ja näkemiin Ilarille!

Helsinkiläinen grimeduo Töölön Ketterä on luonut erinomaisilla singleillä jo pari vuotta suuria odotuksia kohti ensi levyä, mutta positiiviseksi yllätykseksi Mylly ei ole singlekokoelma. Suurin osa kappaleista on ennen julkaisemattomia – ratkaisu, jota voi tässä ajassa pitää jo lähes retroiluna.

Kun Fintelligens julkaisi vuonna 2000 debyyttinsä Renesanssi (kyllä, kiusallisen väärin kirjoitettuna, koska ilmeisesti Sonyn väkeä ei ole oikoluku saati äidinkieli juuri kiinnostanut), levyn kappaleet kertoivat lähinnä siitä, kuinka paljon Iso-H ja Elastinen ovat viettäneet aikaa studiolla ja ravintoloissa, ja ennen kaikkea kenen kanssa: tää on mun lössi, kattokaa ja kelatkaa sitä.

Töölön Ketterän musiikista on myöskään turha etsiä mitään kohkausta syvempää. “Tää elämä on tehty elettäväks”, Matti8:sta ja Handshakingista koostuva duo julistaa, ja miksei se voisi olla ylevä tavoite itsessään.

2000-luvun alkupuolella Isossa-Britanniassa Dizzee Rascalin ja Wileyn voimin läpi lyönyt grime ammentaa 90-luvun brittiläisen reivikulttuurin poliittis-individualistisista ihanteista sekä drum’n’bassin, garagen ja junglen rytmeistä. Kuherruskuukausien jälkeen grime ehti viettää kuitenkin monta vuotta hiljaiseloa, kunnes muutama vuosi sitten alkoi uusi nousu, johon myös Töölön Ketterä iski.

Renegade Master on selkeä kunnianosoitus Dizzee Rascalille ja hänen Bassline Junkie -kappaleelle. Hämyisestä jazzista grimepaahtoon kasvava Drill Spirit on tuotannoltaan yksi kiinnostavimpia kappaleita kotimaisessa räpissä pitkään aikaan. Tähän asti vastaavanlainen progressiivisuus on tuntunut Suomessa tuottaja-räppäri RPK:n yksinoikeudelta.

Grimen aggressiiviseen äänimaisemaan ja synkopoituihin rytmeihin Matti8:n kohkaus sopii erinomaisesti. Tarkoituksena on toinen toistaan seuraavien onelinereiden avulla ylläpitää illuusiota siitä, että jotain tapahtuu, kun mitään ei oikeasti tapahdu.

Vestan tähdittämä Valitsemaanne numeroon on joukosta erottuva hengähdystauko, ja kappaleiden välille olisi voinut luoda enemmänkin kontrastia. Nyt mukaan mahtuu liikaa samankaltaista paahtoa, ja albumi jää piirun verran neljästä tähdestä.