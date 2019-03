Levyarvio: Tajunnanvirran kudelma

Solange

When I Get Home

Columbia

Arvio: 4/5

Solange on profiloitunut viime vuosina Knowlesin sisaruksista kokeellisempana ja indie-uskottavana. Losing You -hitin jälkeen tyylikkään moderni r’n’b-kokonaisuus A Seat at the Table (2016) oli artistin lopullinen läpimurto ja keräsi ylistystä kansainvälisesti.

Solangen ura alkoi jo 2000-luvun alussa, mutta oman äänensä hän tuntuu löytäneen vasta tällä vuosikymmenellä. Yllättäen maaliskuussa julkaistu When I Get Home on luontevaa jatkoa edelliselle levylle, mutta nyt fragmentaarisuutta ja kappaleiden kokeellista luonnetta viedään vielä pidemmälle.

Levyllä on 19 kappaletta, mutta suurin osa niistä kestää alle kaksi minuuttia ja levyllä on kestoa vain puolisen tuntia. Solangella on täysin oma kirjoitustyylinsä, ja mantramaisissa kappaleissa toistetaan vain muutamaa fraasia. Tuotanto on kutkuttava kudelma nakuttavia biittejä, erikoisia syntetisaattorikuvioita ja spirituaalista jazzia.

When I Get Home kuulostaa syntyneen kuin tajunnanvirtana. Kaikesta siitä, mitä Solangelle on tullut mieleen ajatellessaan kotiaan Houstonissa. Ja se on jotain tyystin erilaista kuin mitä Solangen sisko Beyoncé tekee.