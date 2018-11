Levyarvio: Takaisin ysärille ja eteenpäin

The Smashing Pumpkins

Shine and Oh So Bright, Vol. 1/ LP: No Past. No Past. No Sun.

Napalm Records

Arvio: 4/5

Yhdysvaltalainen vaihtoehtorockin jätti The Smashing Pumpkins on aina ollut laulaja-kitaristi Billy Corganin hengentuote, mutta viime vuodet se on ollut sitä vielä enenevässä määrin johtuen jatkuvista miehistönvaihdoksista. Niistä viimeinen vie yllättäen yhtyeen vuoteen 1993.

Tyypillisen megalomaaniseen tyyliin otsikoidulla Shiny and Oh So Bright… -albumilla ovat nimittäin mukana alkuperäiseen kokoonpanoon kuuluneet kitaristi James Iha sekä rumpali Jimmy Chamberlin. Heidän panoksensa kuuluu selvästi, ja lopputulos on lähempänä sitä The Smashing Pumpkinsia, johon moni yhtyeen fani ihastui reilu kaksikymmentä vuotta sitten.

Myös tuottajan pallilla istunut Rick Rubin on luotsannut bändiä läpimurtoalbumi Mellon Collien (1995) aikaiseen suuntaan: sinkkulohkaisu Solarassa purkautuu samaa nuoruudenangstia kuin Corganin menneissä hiteissä ja Knights Of Maltan melodramaattiset jouset muistuttavat Tonight, Tonight –kappaleen pompöösiä sovitusta.

Lopputulos ei ole tylsistyttävää retroilua, vaan kiinnostava askel yhtyeen uralla.