Levyarvio: Tanskalainen veteraanibändi D-A-D yllättää rouhealla uutuusalbumillaan

D-A-D

A Prayer For The Loud

AFM

Arvio: 4/5

Disneyland After Dark -nimellä uransa aloittaneen tanskalaisen hard rockin konkaribändi D-A-D:n diskografian kärki on helposti listattu. Kirkkaimmat timantit ovat vuoden 1989 No Fuel Left For Pilgrims ja sen 1991 tullut seuraaja Riskin' It All. Kolmossijaa pitää useamman väsähtäneen albumin jälkeen uskon yhtyeeseen yllättäen palauttanut Scare For Yourself vuodelta 2005.

Sitä seuranneet kaksi kokopitkää Monster Philosophy (2009) ja DIC·NII·LAN·DAFT·ERD·ARK (2011) olivat taas lähinnä ihan ok -tasoisia. Kummallakin on muutama ässäbiisi, joiden seurana on kuitenkin turhan monta melankolista tunnelmapalaa.

Tuore A Prayer For The Loud on ilahduttavasti verevintä D-A-D:ta sitten Scare Yourselfin. Toki levyltä löytyy tanskalaisrokkareiden nykytyylin mukaisesti jokunen rauhallisempi veto, mutta niissäkin on tällä kertaa energiataso sellaisissa lukemissa, ettei sormi välittömästi hakeudu seuraavaa viisua aloittavalle napille soittimessa.

D-A-D ei ole lähtenyt A Prayer For The Loudilla luomaan nahkaansa, mutta niin tanakasti tutun rouhea melodinen hard rock tällä kertaa irtoaa, että lopputulos jää kirkkaasti plussan puolelle.