Levyarvio: Tarttuvaa rockrunttausta viiden tähden veroisesti

The Wildhearts

Renaissance Men

Graphite

Arvio: 5/5

The Wildheartsin Renaissance Men on bändin ensimmäinen albumi kymmeneen vuoteen. Edellinen ¡Chutzpah!-levy jakoi mielipiteitä melko radioystävällisellä rock-soundillaan. Nyt tarjolla on taas perinteisempää runttausta varustettuna järjettömän tarttuvilla melodioilla ja kertosäkeillä, juuri sellaisia kappaleita joiden säveltäjänä keulakuva Ginger Wildheart on parhaimmillaan jonkin sortin nero.

Uutuuden kymmenen biisin sekaan ei ole eksynyt ainuttakaan kehnoa tai edes keskinkertaista kappaletta. Lähimmät vertailukohdat ovatkin bändin P.H.U.Q. ja Earth vs The Wildhearts -klassikkolevyt, vaikka Renaissance Menin tunnelma ja erityisesti tekstit ovatkin niitä reippaasti synkempiä. Parasta albumissa on se, että The Wildhearts soundaa edelleen 26 vuotta debyyttilevynsä jälkeen vain ja ainoastaan itseltään, sotkien yhteen hard rockia, poppia, punkia ja vähän metalliakin. Moisen yhdistelmän pitäisi kaiken järjen mukaan kuulostaa vuonna 2019 yli viisikymppisten miesten soittamana vain väsyneen tunkkaiselta.

Renaissance Men on kuitenkin aivan taatusti tämän vuoden parhaita rocklevyjä.