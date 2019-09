Levyarvio: Taylor Swiftin Lover on 18 kappaleen pläjäys

Taylor Swift

Lover

Republic Records

Arvio: 4/5

Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Taylor Swift on siirtynyt tällä vuosikymmenellä kantrin saralta yleispopin tähdeksi. Muutos on ollut oikein tervetullut, vaikka kantrivaikutteet eivät täysin ole kadonneet.

Tuottaja Jack Antonoffilla on kiireinen julkaisuvuosi. Samaan aikaan ilmestyi kaksi levyä, joihin Antonoff on kontribuoinut: Lana Del Reyn erinomainen Norman Fucking Rockwell! sekä Swiftin Lover.

Loverilla on huimat 18 kappaletta. Del Reyn ja Swiftin kaltaiset nykylauluntekijät eivät juuri piittaa perinteisistä albumimitoista.

Cruel Summer ja You Need To Calm Down ovat nykysynapoppia par excellence. Miss Americana & The Heartbreak Prince on kuin Swiftin oma Lana Del Rey -pastissi.

18 kappaleen joukkoon mahtuu vaikutteita tosiaan sieltä sun täältä, Avril Lavignen mtv-punk popista Shania Twainin kaltaiseen millennium-läpsyttelyyn.

Vaikka toisin uskoisi, 18 kappaleen mahtipontinen kokonaisuus on materiaaliltaan yllättävän solidi. Swiftin karisma ja ääni kantavat. Kokonaisuutena levyä on tosin hankala lähestyä sen pituuden vuoksi, vaikka piittaamattomuutta ohjepituuksista arvostan.