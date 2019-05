Levyarvio: Tekoälyllä sävellettyä poppia

Holly Herndon

Proto

4AD

Arvio: 4/5

Futurismi, kyborgijutut ja teknologiakokeilut trendaavat tällä hetkellä popmusiikissa. Teknologia on omiaan aiheuttamaan dystooppisia uhkakuvia, mutta on oikein tervetullutta, että taiteessa aihetta lähestytään myös siitä näkökulmasta, miten tätä kaikkea voi hyödyntää.

Harvalla levyllä on niin upea ja erikoinen maailma kuin Holly Herndonin Protolla. Osa levyn sävellyksistä on syntynyt tekoälyn avulla, joka on kehitetty varta vasten levyä varten. Spawn-tekoäly on seurannut harjoituksia ja sen pohjalta alkanut itse rakentamaan melodioita.

Levyllä laulaa Herndonin lisäksi kuoro, ja muita instrumentteja ei olekaan. Tekoälyä ja ihmisääntä, joskin ei siinä ihan luonnollisimmassa muodossaan. Suurin osa laulusta on ajettu erilaisten filtereiden läpi.

Canaan ja Evening Shades näyttävät, miltä Herndonin musiikki kuulostaa kun kaikki ylimääräinen riisutaan pois, kun taas esimerkiksi levyn kohokohta Frontier esittää toisen, teknopositiivisen ääripään. Proto on erikoinen, mutta kikkailu ei vieraannuta itse musiikista.