Levyarvio: Teksti-TV 666:n debyyttialbumilla hypnoottinen jumitus purkautuu hienoihin melodisiin kertosäkeisiin

Teksti-TV 666

Aidattu tulevaisuus

Svart Records

Arvio: 4/5

Viimeisimpien huhujen mukaan legendaarinen kitaravalmistaja Gibson on konkurssin partaalla, eikä sähkökitara ole enää muutenkaan muodissa. Kuusikielisen ystävien ei kuitenkaan kannata vielä vaipua epätoivoon, sillä Suomestakin nousee sellaisia yhtyeitä kuten Teksti-TV 666, jonka keikoilla saattaa törmätä peräti viiden kitaristin levyiseen särömuuriin.

Bändin debyyttialbumi Aidattu tulevaisuus onkin kitararokkia isolla etukirjaimella. Levyversiossa kokoonpano on typistynyt ”vain” neljään kitaristiin, mutta jytä on siltikin armotonta. Mellevästä kitaravallista huolimatta bändin soundissa on myös yhdeksänkymmentälukulaisen indierockin ilmavuutta, joten hevimiesten on turha vaivautua.

Ahkerana keikkailijana tunnetun Teksti-TV:n aiemmat kolme julkaisua ovat olleet kaksitoistatuumaisia ep:itä, joten yli puolen tunnin mittainen pitkäsoitto on vielä uusi aluevaltaus. Aidattu tulevaisuus on kuitenkin osoitus siitä, että yhtyeen turboahdettu musiikki kantaa myös pidemmässä albumimitassa.

Vaikka Tekstareiden ilmaisu nojaa pitkälti krautrock-henkiseen toistoon ja kitarariffien loputtomaan pyörittämiseen, sävellyksistä ja sanoituksista vastaavat Tero Huotari ja Johannes Leppänen eivät päästä kuulijaa tylsistymään. Hypnoottinen jumitus purkautuu tälläkin levyllä usein hienoihin melodisiin kertosäkeisiin, joissa riittää tarttuvuutta sekä yhteislaulupotentiaalia.

Näihin komponentteihin perustuvat Turbo-Mondeo sekä nimikkokappale tarjoavatkin kuulijalle portin, jonka kautta on luontevaa kulkea syvemmälle Tekstareiden psykedeelisesti helisevään maailmaan. Lopussa odottava circlemäisen jylhä Katko nousee heittämällä bändin parhaimmistoon.