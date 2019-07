Levyarvio: The Black Keysin uutuus on vastustamatonta bluesrockia

The Black Keys

”Let’s Rock”

Nonesuch Records

Arvio: 4/5 tähteä

Laulaja-kitaristi Dan Auerbachin ja rumpali Patrick Carneyn muodostama The Black Keys on vienyt rytmisen bluesrockin ilosanomaa eteenpäin jo miltei parin vuosikymmenen ajan. Amerikkalaiskaksikon musiikki ei kuitenkaan jää pelkän retrohenkisen tyylittelyn tasolle, sillä he pystyvät tuottamaan vastustamattoman koukuttavia biisejä.

Bändin seitsemäs albumi ”Let’s Rock” voisi otsikkonsa ja kantensa puolesta olla AC/DC:n katalogista, mutta sisältö on astetta kevyempää kuin Youngin veljeksillä. Rokkaaminen hoidetaan enemmän takakenossa, ja levyn keskiössä ovat Auerbachin sielukas sähkökitarismi sekä tanakka rytmipohja.

Itse materiaali ei ole millään tasolla yllättävää, eikä sen tarvitsekaan olla: sähköisen juurimusiikin riffien ja melodioiden kierrättäminen on avaintekijä The Black Keysin musiikissa. Bändi pöllii surutta, mutta tekee sen niin hyvin että lopputulosta on ilo kuunnella.

Potentiaalisia hittejä mahtuu tällekin albumille kourallinen. Shine A Little Light, Tell Me Lies, Lo/Hi ja Get Yourself Together kertovat siitä, että Auerbachin ja Carneyn ruuti on edelleen kuivaa.