Levyarvio: The Cinematic Orchestra tekee harmaata tunnelmamusiikkia - Elokuvalliset hetket jäävät vähemmälle, pääosassa self-help

The Cinematic Orchestra

To Believe

Ninja Tune

Arvio: 3/5

Yksi asia ei muutu: Iso-Britannia on harmaa.

Rannikolla tuuli taittaa sateenvarjon käyttökelvottomaksi. Sateessa syöt kolmioleipälounaan ellei sade piiskaa sinut sisälle lähimpään kahvilaan, jossa on tarjolla uuniperunoita eri täytevaihtoehdoilla.

Lontoo on kaikista harmain. Kiiruhtavat paikalliset työläiset juoksevat turistien kanssa puhelimet kädessä ristiin. Goottimainen Parlamenttitalo näyttää tuiman Thames-joen rannalla dystooppiselta ja melankoliselta.

Kutakuinkin tästä kaikesta ammentaa brittiläinen The Cinematic Orchestra tummasävyisen musiikkinsa. Jason Swinscoen perustaman yhtyeen uusin levy tutkii uskoa. Uskotko kaikkivaltiaaseen, vai johonkin vielä uskomattomampaan kuten brexitiin.

12 vuoden aikana ehtii moni asia muuttua popmusiikissa. The Cinematic Orchestran edellisestä albumista Ma Fleur (2007) on jo hyvä tovi. Yhtyeen musiikin yhteydessä on käytetty termejä kuten nu jazz, triphop, modern classical. Etenkin yhtyeen alkutaipaleella 2000-luvun taitteessa näkyi vaikutteet silloisesta triphop- ja nu jazz -trendistä hiphop-vaikutteineen. Kuin orgaanisempi ja toiveikkaampi versio Massive Attackista.

Swinscoe yhteistyökumppaneineen tosin nosti panoksia moniin triphop-kumppaneihin nähden. Yhtye toi ohjelmoinnin ja samplejen oheen mahtipontisia jousisovituksia ja livekokoonpanon. Tämän vaikutus näkyy tänä päivänä esimerkiksi Bonobon musiikissa.

Ma Fleur oli albumina jo selkeästi popimpaa ja pateettisempaa. Se muistetaan etenkin hitistään To Build A Home. To Believe jatkaa samalla linjalla.

Vain seitsemästä kappaleesta koostuva levy sisältää suureellista, yhtyeelle omintakeista elokuvallista ilmaisua. Laajoja, hitaasti kehittyviä kaaria.

Toisinaan kappaleet taas eivät juuri kehity. Yhdistettynä monien biisien selfhelpmäiseen sanomaan, tuntuu kuin katsoisi tunnin videoinstallaatiota kahdesta liikkumattomasta kivestä.

To Believe on sateista tunnelmamusiikkia downshiftaajille. Se ei riskeeraa rauhoittumista tarjoamalla yllättäviä käänteitä.

Parhaiten yhtye on onnistunut aina instrumentaaleissa. Ne ovat kuin elokuvia musiikilla tehtynä. Uudella albumilla parhaiten tässä onnistuu Lessons, joka ei ehkä kehity yhtään sen enempää kuin muutkaan kappaleet, mutta se sentään liitää.

12 vuotta on tosiaan pitkä aika popmusiikissa. To Believe on sinänsä hienolta kuulostavaa tunnelmamusiikkia, joka löytää paikkansa kotikuuntelussa ja yhdistää Cinematic Orchestran eri puolet, mutta tässä ajassa levy kuulostaa kovin yhdentekevältä.