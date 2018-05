Levyarvio: The New Tigers jatkaa tasaisen vahvaa matkaa

The New Tigers

Do Xao

Soliti Records

Arvio: 4/5

Turkulainen The New Tigers on elävä esimerkki siitä, miten hienoa popmusiikkia kotimaisessa alakulttuurissa tehdään. Vuonna 2008 perustettu yhtye tuntuu nostavan rimaa levy levyltä, eikä tuore Do Xao tee tässä suhteessa poikkeusta.

Kvartetti ei lähde keksimään itseään uudelleen, vaan tarjoilee kolmannella albumillaan kuulijalle sitä, mitä parhaiten osaa eli täysiveristä indie popia. Spesifimpään luokitteluun on turha ryhtyä, sillä ryhmä on imenyt musiikkiinsa vaikutteita aina 60-luvulta nykypäivään saakka.

Do Xaolla livepohjaista bändisoittoa on lähdetty maustamaan leikkisällä studiosekoilulla. Hyviä esimerkkejä ennakkoluulottomuudesta on eteerisen psykedeelinen In the Tall Grass sekä sinkkujulkaisu Three Shadows, joka erinäisine osineen venähtää peräti kuuden minuutin mittaiseksi popteokseksi.

Tekniikka on tällä levyllä kuitenkin hyvä renki, sillä villeimmätkin ratkaisut tuntuvat luovilta ja palvelevat hienosti itse materiaalia. Tämänkin albumin hienous perustuu ennen kaikkea tarttuviin ja omaleimaisiin biiseihin.