Levyarvio: Thought Gang - Mukavaa meteliä

Thought Gang

Sacred Bones

Arvio 4/5

Kuten David Lynchin fanit todennäköisesti tietävät, niin elokuvaohjaajana parhaiten tunnettu mies on myös kuvataiteilija ja muusikko. Hän on julkaissut soololevyjä ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Julee Cruisen, Chrysta Bellin, Lykke Lin ja hovisäveltäjänsä Angelo Badalamentin kanssa. Lynchin musiikki on usein ollut jotain kokeellisen rockin ja elektronisen taidepopin väliltä.

Thought Gang on kuitenkin pääosin kokeellista metelijazzia, Lynchin ja Badalamentin yhteisprojekti, joka on äänitetty jo 1990-luvun alussa miesten työstäessä Twin Peaks: Fire Walk With Me -elokuvan musiikkia. Thought Gangin kappaleita päätyi elokuvaan vain kaksi. Mulholland Drive - ja Inland Empire -elokuvissa Lynch käytti lyhyitä pätkiä projektin biiseistä, mutta suurin osa levystä on ollut jostain kumman syystä arkistossa jemmassa 25 vuotta.

Thought Gang on jopa Lynch-asteikolla sekopäistä menoa, jossain unen ja valveen rajamailla liikkuvaa free jazzia ja spoken wordia, joka muuttuu mukavan usein painostavaksi painajaiseksi. Levy on parhaimmillaan yltyessään melkein pelkäksi meteliksi, joka aiheuttaa samanlaisia tunnetiloja kuin Lynchin elokuvien surrealistinen kauhu. Pinnan alla väreilevä pelko tuntuu myös miehen musiikissa oudolla tavalla miellyttävältä.