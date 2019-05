Levyarvio: Tiikeri ei pääse raidoistaan Jonne Aaronin uudella levyllä

Jonne Aaron

Tiikerin raidat

Warner Music

Arvio: 2/5

”Lupaan että mä muutun, hankin duunin, aikuistun ja raitistun”, laulaa Jonne Aaron tuoreen Tiikerin raidat -albuminsa nimikkobiisissä. Elämänmuutoksen perään haikaileva 35-vuotias iskelmärokkari tunnustaa kuitenkin heti kättelyssä lupailevansa liikoja, sillä mihinkäs tiikeri raidoistaan pääsee.

Irwinistinen renttu-myytti iskee tunnetusti suomalaiseen kuulijaan ja se on vahvasti mukana Aaronin soololevyllä. Eron jälkeisessä itsesäälissä piehtaroiva ja viinaa suoraan pullon suusta litkivä laulaja on tuttu hahmo entuudestaan, mutta kun se on läsnä miltei joka raidalla, homma alkaa tuntua kuulijan aliarvioinnilta.

Temaattisesti Tiikerin raidat on niin yhtenäinen jööti, että ulkopuolinen rupeaa väkisinkin kyseenalaistamaan Aaronin ja luottotuottaja Jimmy Westerlundin mielikuvituksen. Osaako tämä kaksikko edes tehdä lauluja muista aiheista kuin parisuhteen karikoista ja röpöttelystä?

Pienen piristysruiskeen tarjoaa albumin päätösraita Seitsemästä neljään. We Will Rock You -kompilla höystetyssä biisissä Aaron lyö soul-vaihteen silmään ja esittelee samalla itsestään aivan uuden puolen.